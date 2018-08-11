بايرن ميونخ يستهدف لاعب وسط نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن سعي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن الفريق البافاري يريد ضم راكيتيتش في الأيام الأخيرة في الميركاتو الصيفي، لينضم إلى باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيات، اللذان سعيا لضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الجديد لبايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش يريد ضم مواطنه خاصة بعد مستواه المميز في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وكان راكيتيتش عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018، حيث حقق أفضل إنجاز في تاريخه بالحصول على المركز الثاني بعد أن خسر النهائي 4/2 أمام فرنسا الشهر الماضي في روسيا.

يشار إلى أن برشلونة حصل على اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من بايرن ميونخ قبل أيام.

وانتقل راكيتيتش البالغ من العمر 30 عامًا إلى برشلونة صيف العام 2014 قادمًا من إشبيلية مقابل 18 مليون يورو وسجل للفريق الكتالوني 29 هدفًا وصنع 27 في 214 مباراة.