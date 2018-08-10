كوتينيو يحل أزمة أماكن الأجانب في نادي برشلونة

حصل لاعب كرة القدم البرازيلي فيليبي كوتينيو المحترف في برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، على الجنسية البرتغالية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، “حصل كوتينيو على الجنسية البرتغالية وبذلك تنتهي مشكلة الأجانب في برشلونة، ويستطيع تسجيل كل من فيدال ومالكوم وآرثر”.

أضافت الصحيفة أن لوائح الاتحاد الإسباني تمنح الحق لكل نادٍ بتسجيل 3 لاعبين من خارج أوروبا في القائمة، الأمر الذي يمكن البارسا من تسجيل الثلاثي فيدال ومالكوم وآرثر في قائمة الفريق، وبالتالي تأكد مشاركاتهم في لقاء السوبر الإسباني أمام إشبيلية بعد غد الأحد في مدينة طنجة المغربية.

وانضم كوتينيو إلى نادي برشلونة خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من ليفربول الإنجليزي كأغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني بقيمة 160 مليون يورو، ووقع على عقد لمدة 5 سنوات.