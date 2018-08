نادي برشلونة يكشف عن قادته الأربعة (صورة)

أعلن برشلونة عن القادة الأربعة للموسم الجديد 2018/2019، ويتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويجمع بينهم أنهم خريجو مدرسة الفريق “لامسيا”.

وبعد رحيل القائد أندريس إنييستا نحو اليابان أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد الأول للفريق، فيما صعد سيرجيو بوسكيتش للمركز الثاني.

وأصبح المدافع جيرارد بيكيه قائدًا ثالثًا للفريق، فيما كانت المفاجأة صعود سيرجيو روبيرتو للمركز الرابع في ترتيب قادة الفريق على حساب جوردي ألبا الذي كان مرشحًا ليكون ضمن القادة الكبار.

واستفاد سيرجيو روبيرتو من الأقدمية رغم صعوده للفريق الأول في 2013 لكنه لعب في الفريق الأول العام 2011 وكانت أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولعب للفريق الأول قبل جوردي ألبا.

وعادت “لامسيا” لتسيطر على القادة الأربعة منذ موسم 2014/2015 حين كان القادة تشافي وإنييستا وميسي وبوسكيتش، لكن بعد رحيل تشافي هيرنانديز دخل الدائرة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي رحل في بداية العام 2018 نحو الصين.

???????? Four Barça captains for this season: all from La Masia!

1⃣ Messi

2⃣ Sergio

3⃣ @3gerardpique

4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٠ أغسطس ٢٠١٨