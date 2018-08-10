هل ينتقل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان؟

يبدو أن إدارة نادي برشلونة الإسباني أصبحت غير مهتمة ببقاء اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق، رغم أنه قضى موسمًا واحدًا مع الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الجمعة، إن إدارة برشلونة على علم باهتمام باريس سان جيرمان بديمبلي، وأوضحت الصحيفة أنه حال قدّم النادي الفرنسي عرضًا رسميًا جيدًا، فإن النادي الكتالوني سيدرس العرض، ولن يغلق الباب أمام بيع ديمبلي.

وذكرت الصحيفة، أنَّ سان جيرمان، يحلم بضم الفرنسي الدولي، خلال الفترة الجارية، مشيرة إلى أن انضمام ديمبلي إليه يعد بمثابة حلم للإدارة.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة، صيف العام الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 115 مليون يورو، لكنه شارك فقط في 23 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 8.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن إدارة برشلونة تعتبر ديمبلي لاعبًا أساسيًا، لكنها تنتظر أي عرض مالي قوي لبيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

ويتبقى 20 يومًا على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، ووفق الصحيفة فإن استمرار ديمبلي مع برشلونة ليس مضمونًا 100%.