آرسنال يقدم عرضًا قياسيًا لضم عثمان ديمبلي في اللحظات الأخيرة

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال قدم عرضًا قياسيًا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة.

وسيواجه النادي اللندني سباقًا مع الزمن من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي المتوج بكأس العالم في روسيا، حيث سيتم غلق باب الانتقالات الصيفية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي لكنه واجه بداية صعبة في ملعب نو كامب بسبب الإصابة، وكذلك بعد التعاقد مع البرازيلي مالكوم من ليون.

وغاب ديمبلي عن الملاعب لمدة أربعة أشهر بسبب إصابة في الركبة بعد أيام من بداية ظهوره في برشلونة قبل أن يسجل أربعة أهداف في 23 مباراة.

ويتردد برشلونة في بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الذي وقع عقدًا لمدة خمس سنوات الصيف الماضي بعد أن فشل في التعاقد مع أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة “إل كونفيدينشيال” الإسبانية فإن صفقة ديمبلي قد تتأثر برغبة النادي اللندني في الحصول على خدمات الكرواتي دوميغو فيدا.

ويبدو أن ديمبلي سعيد في برشلونة حيث صرح مؤخرًا بأنه سعيد وباق في برشلونة ومستعد لخوض كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل في طنجة المغربية.