تواجد عثمان ديمبلي مع لاعبي آرسنال يثير الجدل حول مستقبله مع نادي برشلونة (صور)

تواجد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني في العاصمة البريطانية لندن، حيث حضر حفلًا نظمه الغابوني بيير أوباميانغ بمناسبة عيد ميلاد والده، وحضره بعض لاعبي آرسنال؛ ما أثار الجدل حول مستقبل اللاعب مع برشلونة.

وأكدت صحيفة “صن”، أن الصورة التي انتشرت على المواقع الاجتماعية والتي تضم عثمان ديمبلي ولاعبي آرسنال، الغابوني بيير أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاغازيت والأرميني هنريك مخيتريان والوافد الجديد الشاب الفرنسي ماتيو جاندوزي؛ كانت بسبب احتفال نظمه المهاجم الغابوني بمناسبة عيد ميلاد والده.

وحضر عثمان ديمبلي الحفل لصداقته القوية مع النجم الغابوني، منذ لعبهما سويًا في بروسيا دورتموند الألماني، وهي الصداقة التي استمرت حتى بعد رحيلهما معًا نحو آرسنال وبرشلونة.

وتبلغ القيمة السوقية لعثمان ديمبلي حاليًا أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني، لكن آرسنال لا يملك المال الكافي لجلبه من برشلونة الذي لا يرغب في بيع نجمه الشاب.

وعلق بعض المغردين على الصورة واعتبروها أكثر من صدفة، وربما تقرب اللاعب من فريقهم آرسنال حيث كتب أحدهم: “هل هي صدفة تواجد ديمبلي رفقة 4 لاعبين من آرسنال في لندن؟”.

كما كتب آخر: “إن كنتم تعتقدون أنني على أهبة أن أتمنى تعاقد آرسنال مع عثمان ديمبلي فأنتم على حق”.

ومازال عثمان ديمبلي لم يلتحق بتدريبات برشلونة؛ لأنه كان ضمن منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم في روسيا.

