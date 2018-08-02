نادي برشلونة يتوصل لاتفاق للتعاقد مع أروتورو فيدال

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة بطل الليغا اقترب من التعاقد مع أرتورو فيدال لاعب وسط بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وأبدى الدولي التشيلي رغبته في الرحيل عن النادي البافاري ويتفاوض وكيل أعماله مع العديد من الأندية لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية، ويبدو أن النادي الكتالوني اتفق مع اللاعب بالفعل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة وفيدال توصلا لاتفاق على الشروط الشخصية للاعب لكن محطة “RAC1” الإذاعية الإسبانية أشارت إلى أن الناديين يتفاوضان حاليًا على قيمة الصفقة.

لم يكن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سعيدًا برحيل البرازيلي باولينيو، ومنذ ذلك الحين طالب بالتعاقد مع لاعب وسط قوي خاصة بعد رحيل القائد أندريس إنيستا.

وأحرز باولينيو البالغ عمره 29 عامًا تسعة أهداف في 49 مباراة مع الفريق الكتالوني منذ انضمامه مقابل 40 مليون يورو (47 مليون دولار) العام الماضي، وساعده على الفوز بثنائية الدوري والكأس المحلية، كما شارك مع البرازيل في كأس العالم وأحرز هدفًا في الفوز بهدفين نظيفين على صربيا في دور المجموعات.

ويبدو أن فيدال البالغ عمره 31 عامًا ولاعب وسط يوفنتوس السابق قادر على شغل الفراغ الذي خلّفه باولينيو وكذلك إنيستا.