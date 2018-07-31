أرتورو فيدال على أبواب إنتر ميلان

اقترب التشيلي الدولي أرتورو فيدال لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

ونشرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” تقريرًا قالت فيه إن فيدال بات على أعتاب الرحيل عن بايرن بطل الدوري الألماني والانتقال إلى إنتر ميلان بعقد إعارة، بشرط تجديد عقده مع بايرن لعام واحد.

ومن المقرر أن يتضمن عقد إعارة فيدال بندًا يسمح لإنتر ميلان بشراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو.

وانضم فيدال صاحب الـ100 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، إلى بايرن في 2015 قادمًا من يوفنتوس.

وخلال مسيرته مع بايرن فاز فيدال بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات.