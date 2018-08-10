ريال مدريد يتجاهل لوكا مودريتش على مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

عوّض ريال مدريد الإسباني صور نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي واختار صورة جديدة تضم 5 نجوم من الفريق، ليس من بينهم الكرواتي لوكا مودريتش.

وضمت الصورة التي عوضت صور النجم البرتغالي، القائد سيرجيو راموس، والبرازيلي مارسيلو، والفرنسي كريم بنزيما، والويلزي غاريث بيل، والألماني توني كروس، وتجاهل الفريق النجم الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018.

ومازال النجم الكرواتي لم يحسم مصيره بشكل نهائي مع ريال مدريد، رغم تأجيل اجتماعه بإدارة الفريق، حيث تؤكد عدة تقارير إعلامية عن رغبته في الرحيل نحو إنتر ميلان لبداية تحدٍ جديد في مسيرته.

ويرغب ريال مدريد في زيادة راتب لوكا مودريتش وتمديد عقده؛ لإقناعه بالبقاء، لكن إنتر ميلان سيمنحه راتبًا أكبر وعرضًا أطول مدة، وسيتيح له إنهاء مسيرته في الدوري الصيني براتب أعلى، بعد نهاية عقده مع الفريق الإيطالي.

وعاد لوكا مودريتش للتدريبات كما نشر الفريق صوره بالقميص الثالث للموسم المقبل، لكن الشائعات لم تتوقف حول رغبته في الرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب إذاعة “أوندا سيرو”، فإن النجم الكرواتي طلب من فلورنتينو بيريز تسهيل رحيله عن الفريق نحو إنتر ميلان، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس بممثلي اللاعب.