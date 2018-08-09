اجتماع أخير يحسم مصير لوكا مودريتش مع ريال مدريد

يستعد لوكا مودريتش لخوض الموسم الجديد مع ريال مدريد، لكن قبل ذلك سيجلس وكيل أعماله مع إدارة النادي غدًا الجمعة لمناقشة ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي ومستقبله.

وهزّت تقارير صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أركان النادي الملكي مع قولها إن قائد فريق كرواتيا وصيف بطل العالم 2018 بات موضع اهتمام العملاق الإيطالي إنتر ميلان.

وبناءً على هذه التقارير رفض فلورنتينو بيريز رئيس بطل أوروبا فتح أي باب للمفاوضات مع إنتر ميلان، متمسكًا بالشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 750 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، قالت صحيفة “ماركا” إن ريال مدريد أبدى غضبه من تصرفات وكلاء اللاعبين، وما يسببونه من إزعاج للنادي، لكن ذلك لم يغير حقيقة أن مودريتش يستحق عقدًا جديدًا.

ويستمر العقد الحالي للاعب وسط كرواتيا حتى العام 2020، ويحصل على 8 ملايين يورو سنويًا، بينما قدّم إنتر ميلان عقدًا لمدة 4 سنوات بقيمة 10 ملايين يورو سنويًا.

ويدرك ريال مدريد أن هذه الأرقام تحتاج إعادة تقييم وبعد اتصال مبدئي بين الرئيس التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، ومودريتش، بعد حصة التدريب يوم الأربعاء، من المقرر أن تُجرى محادثات الجمعة بين النادي وممثلي قائد كرواتيا.

وبعد رحيل كريستيانو رونالدو، ونظرًا لضيق الوقت، سيكون عليهم إيجاد حلٍ سريع ومرضٍ لقائد كرواتيا حتى ينتهي أمر الانتقال إلى إنتر ميلان للأبد.