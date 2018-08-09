خلال حفل تقديمه.. تيبو كورتوا يطلب السماح من مشجعي ريال مدريد ويؤكد جاهزيته للتحدي (فيديو وصور)

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني حارسه الجديد تيبو كورتوا، بعد أن أعلن أمس الأربعاء التعاقد معه لمدة 6 مواسم قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وأعرب كورتوا، البالغ من العمر 26 عامًا، عن سعادته بالانتقال إلى ريال مدريد، وقال خلال حفل تقديمه كلاعب جديد في ريال مدريد:”عندما كنت طفلًا حلمت بهذه اللحظة (اللعب في ريال مدريد)، وكنت أتطلع لحمل هذا الشعار وما يمثله، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق، وأشكر إدارة الفريق على جهوده لضمي”.

وأضاف كورتوا:”لم يكن الأمر سهلًا، ولكن أنا جاهز لأكون واحدًا من المدريديين، وقد تحقق الحلم باللعب في أفضل فريق بالعالم”.

وتابع:”لقد أتيت من نادٍ كبيرٍ هو تشيلسي، ومن اليوم سأسعى مع الفريق إلى إسعاد الجماهير، التي تنتمي لريال مدريد”.

وختم كورتوا، أفضل حارس في كأس العالم 2018:”أريد أن أشكر الجميع، خاصة والدة أطفالي بالرغم من أننا لم نكن معًا، هلا مدريد”.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 35 مليون يورو، إضافة إلى الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (إعارة لموسم واحد) مقابل الحصول على كورتوا.

وسبق لكورتوا أن لعب 3 مواسم في الدوري الإسباني، لكن مع أتلتيكو مدريد، ونال معه لقب الدوري الإسباني 2013/2014.

وعن علاقته بجمهور فريقه السابق أتلتيكو مدريد قال كورتوا: “لدي احترام كبير للأتليتي، كما اكتسبت احترام الناس هناك، اليوم أنا هنا، لم يسبق لي أن قبلت الشعار في أي فريق من قبل، ولكن كنت أشعر به فعلًا”.

وأكمل: “كيلور حارس عظيم وسبق أن ساهم مع ريال مدريد في الفوز بالعديد من البطولات، ولكن جئت إلى هنا بإمكانياتي لتقديم المساعدة، لم يخبرني أحد بأنني سألعب منذ البداية، مثلما حدث في تشيلسي لم يخبرني أحد بذلك، ولكن انتهى الأمر بالمشاركة”.

وخاض كورتوا 154 مباراة مع تشيلسي، وهو نفس عدد المباريات التي لعبها مع أتلتيكو مدريد، وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة مع تشيلسي، وتلقّى 152 هدفًا، في حين حافظ على نظافة شباكه في 76 مباراة مع أتلتيكو مدريد، واستقبل 125 هدفًا.

وأردف: “الأغنية التي رددتها ضد مدريد كانت قديمة للغاية، حينها كنت صغيرًا جدًا وأطلب السماح من الجميع على هذا اليوم، وكذلك من أي شخص شعر بالإهانة”.

واختتم كورتوا حديثه: “أعود إلى الدوري الإسباني بمزيد من التطور والنضج والعضلات، لقد تحسنت عن السنوات الماضية، ومازال أمامي سنوات أفضل في المستقبل”.