رسميًا.. كورتوا يوقع عقود انضمامه إلى ريال مدريد لـ6 سنوات قادمة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حصوله على توقيع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

ووقّع كورتوا على عقد مع الفريق الملكي يمتد إلى 6 مواسم، بداية من الموسم الجاري.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الإنجليزي تشيلسي؛ لضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لحماية عرين الفريق في الموسم المقبل.

وأشار البيان الرسمي إلى أن كورتوا سيخضع للفحوصات الطبية التقليدية تمهيدًا للتوقيع الرسمي أمام وسائل الإعلام، غدًا الخميس.

وينوي ريال مدريد تقديم الحارس البلجيكي عقب ظهر الخميس بعد تخطيه الفحص الطبي، في ملعب سانتياغو بيرنابيو لوسائل الإعلام الإسبانية.