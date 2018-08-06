تيو هرنانديز يغادر ريال مدريد

اقترب المدافع ثيو هيرنانديز من الرحيل عن ريال مدريد إلى ريال سوسيداد، بعد حل مشكلة بطاقة اللاعب.

وقالت صحيفة “ماركا” اليوم الإثنين، إن الخلاف بين ريال مدريد وريال سوسيداد، حول بطاقة الفرنسي ثيو هيرنانديز، تم حله، وسينتقل اللاعب إلى ريال سوسيداد في أقرب وقت.

وأوضحت الصحيفة أن هيرنانديز سينضم إلى ريال سوسيداد بنظام الإعارة، بعد عودة ريال مدريد من رحلة الولايات المتحدة الأمريكية.

أكدت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد أن الفريق الملكي سيتحمل جزءًا من راتب اللاعب الفرنسي.

وأشارت “ماركا” أن هدف ريال مدريد من إعارة هيرنانديز هو استعادة اللاعب لثقته بنفسه، بعد أن فقدها بسبب قلة مشاركته مع الفريق بالموسم الماضي.

وانتقل هيرنانديز البالغ من العمر 20 عامًا إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، مقابل 24 مليون يورو.

لكنه شارك مع ريال مدريد في 23 مباراة فقط بواقع 1648 دقيقة، ولم يسجل أي هدف.