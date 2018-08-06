ماتيو كوفاسيتش يتمرد ويرفض التدرب مع ريال مدريد

رفض اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المشاركة في تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني، في الحصة التدريبية، صباح اليوم الإثنين، في مقر النادي “فالديبيباس”.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن كوفاسيتش طلب من إدارة ريال مدريد توضيحًا كاملًا حول مستقبله، سواء ببيعه أو الحفاظ عليه.

ووصل كوفاسيتش، البالغ من العمر 23 عامًا، مقر تدريبات ريال مدريد، وبعد حديث مع إدارة النادي رفض ارتداء قميص الفريق والتدرب مع زملائه وتحت قيادة مدربه الإسباني جولين لوبتيغي.

وشارك كوفاسيتش في 109 مباريات مع ريال مدريد، وسجل 3 أهداف وصنع 8.

ويتردد أن أندية ليفربول ويوفنتوس وبايرن ميونخ وروما ومانشستر سيتي وإنتر ميلان ترغب في التعاقد مع كوفاسيتش

وعانى كوفاسيتش من قلة التواجد بشكلٍ أساسي في ظل اعتماد المدرب السابق زين الدين زيدان على الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو بشكلٍ أساسي.

وكشفت تقارير سابقة أن ريال مدريد قد طلب مبلغ 90 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، بعد تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي بعرض لضمه.