تقديم أرتورو فيدال لاعبًا رسميًا في صفوف نادي برشلونة (صور وفيديو)

أتم نادي برشلونة رسميًا صفقة ضم أرتورو فيدال، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات، بعد انتقاله من بايرن ميونخ خلال الصيف الجاري.

وخضع الدولي للكشف الطبي في المدينة الرياضية “خوان غامبر”، صباح اليوم؛ تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

يذكر أن فريق برشلونة أعلن مؤخرًا عن ضم أرتورو فيدال، وكشفت تقارير أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الكتالوني نحو 20 مليون يورو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، فيما سيحصل فيدال على راتب سنوي يصل لـ 9 ملايين يورو.

واستعرض فيدال وجوردي ميستري، نائب رئيس النادي، القميص الذي سيرتديه مع الفريق، والذي ظهر بدون رقم، كما قام بجولة في المدينة الرياضية في سان خوان ديسباي.

وكان ذو الـ 32 عاما قد وصل إلى برشلونة على متن طائرة خاصة قدمها له زميله في بايرن ميونخ خاميس رودريجيز، حيث وصل رفقة وكيل أعماله فرناندو فيليسيفتش، وابنه ألونسو.