تقديم أرتورو فيدال لاعبًا رسميًا في صفوف نادي برشلونة (صور وفيديو)

أتم نادي برشلونة رسميًا صفقة ضم أرتورو فيدال، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات، بعد انتقاله من بايرن ميونخ خلال الصيف الجاري.
وخضع الدولي للكشف الطبي في المدينة الرياضية “خوان غامبر”، صباح اليوم؛ تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى برشلونة الإسباني.
???? It's official!
???? @kingarturo23
???????? #EnjoyVidal pic.twitter.com/dodq0pap3p
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2018
يذكر أن فريق برشلونة أعلن مؤخرًا عن ضم أرتورو فيدال، وكشفت تقارير أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الكتالوني نحو 20 مليون يورو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، فيما سيحصل فيدال على راتب سنوي يصل لـ 9 ملايين يورو.
فيدال اثنائ توقيع العقد ????????#EnjoyVidal pic.twitter.com/cIHCAM5KUT
— FCBW Media (@fcb_media1) August 6, 2018
واستعرض فيدال وجوردي ميستري، نائب رئيس النادي، القميص الذي سيرتديه مع الفريق، والذي ظهر بدون رقم، كما قام بجولة في المدينة الرياضية في سان خوان ديسباي.
#EnjoyVidal pic.twitter.com/S8CAYD9Lps
— I ❤️ Messi FC (@forca_fcb) August 6, 2018
وكان ذو الـ 32 عاما قد وصل إلى برشلونة على متن طائرة خاصة قدمها له زميله في بايرن ميونخ خاميس رودريجيز، حيث وصل رفقة وكيل أعماله فرناندو فيليسيفتش، وابنه ألونسو.
???????? #EnjoyVidal pic.twitter.com/zVSBquZnC7
— FCBW Media (@fcb_media1) August 6, 2018
— BAN Media (@BanNet_Media) August 6, 2018
???????? #EnjoyVidal pic.twitter.com/L1iZxLh24c
— FCBW Media (@fcb_media1) August 6, 2018