نادي برشلونة يرفض الاستغناء عن ديمبلي في الميركاتو الصيفي 

رفض نادي برشلونة الإسباني فكرة الاستغناء عن لاعب كرة القدم الفرنسي عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي تصريح للإذاعة الكتالونية، الأحد، قال غوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، إنه تم الحديث مع عثمان ديمبلي، وتم إقناعه بالبقاء ضمن صفوف النادي.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن العديد من الأندية الإنجليزية، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الدولي المتوَّج بكأس العالم مع بلاده الشهر الماضي في روسيا، إلا أن برشلونة لا ينوي الاستغناء عنه.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة، الصيف الماضي، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة وصلت قيمتها بالمتغيرات إلى 145 مليون يورو.