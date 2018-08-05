أتلتيكو مدريد يتعادل مع شتوتغارت وديًا استعدادًا للموسم الجديد 

تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأحد، مع نظيره شتوتغارت الألماني بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جرت بينهما استعدادًا للموسم الجديد.

بادر شتوتغارت بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 58 من ركلة جزاء عن طريق دانيل ديدافي، إلا أن أتليتكو مدريد أدرك التعادل في الدقيقة 60 عبر جواكين مونوز.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل هدف الفوز، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأسفرت مباريات ودية أخرى اليوم عن فوز قيصري سبور التركي على مواطنه غينتشلاربيرليغي، وبالنتيجة نفسها، فاز شالكه الألماني على أنجيه الفرنسي، وكذلك باير ليفركوزن الألماني على الوحدة السعودي.