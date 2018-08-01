أتلتيكو مدريد يدخل المنافسة لضم المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي

دخل فريق أتلتيكو مدريد دائرة الفرق المهتمة بمهاجم تشيلسي الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي، إذ يرغب في ضمه على سبيل الإعارة دون بند يفرض شراء عقده.

وعاد باتشواي إلى فريقه تشيلسي بعد فترة إعارة لبروسيا دورتموند الألماني، الذي أبدى بدوره رغبة قوية في تمديد فترة إعارته كما يرغب فالنسيا الإسباني في ضم اللاعب بشكل نهائي.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد أخبر المهاجم البلجيكي أنه لا يمانع في بقائه ضمن صفوف البلوز الموسم المقبل، وأنه يضعه ضمن خططه رغم وجود مهاجمين في الفريق، وهما الإسباني ألفارو موراتا والفرنسي أوليفييه جيرو.

ونشط فريق أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الحالية، حيث ضم الفرنسي توماس ليمار، والحارس الإسباني أنطونيو أدان، والمدافع الكولومبي سنتياغو أرياس، والجناج البرتغالي جيلسون مارتينيز، والإسباني رودريغو هيرنانديز “رودري”.

ومازال أتلتيكو يحتاج إلى التخلص من عدة لاعبين، كالمهاجم الفرنسي كيفن غاميرو ولوسيانو فيتو ونيكولاس جايتان، قبل التعاقد مع لاعبين جدد.