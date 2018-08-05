ريال مدريد يؤكد بقاء لوكا مودريتش ومدرب ميلان “يحلم به”

أكد جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد بقاء الكرواتي لوكا مودريتش في ريال مدريد رغم الشائعات التي تتحدث عن رغبته في الرحيل نحو أنتر ميلان، كما رفض الحديث عن قدوم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال مدرب ريال مدريد بعد الفوز على يوفنتوس 3-1 في الكأس الدولية للأبطال: “الرئيس تحدث عن الموضوع وليس لدي ما أضيفه، لوكا لاعب رائع وننتظره بأذرع مفتوحة.”

وأضاف لوبيتيجي: “تحدث معه بعد مستواه الرائع في كأس العالم وحددنا موعد عودته في 8 من الشهر الحالي للإعداد للموعد الهام في بداية الموسم الجديد، قلت له إنه لاعب يعجبني وإنه سيكون سعيدًا في ريال مدريد ليلعب بالطريقة التي تعوّد عليها.”

وأكد مدرب ريال مدريد أنه لا يشك في بقاء اللاعب وقال: “لوكا لاعب في ريال مدريد وسيستمر لا أشك في ذلك، لقد استمتع الجمهور به في السابق وأنا أيضا أود الاستمتاع بما يقدمه.”

ورفض لوبيتيجي الحديث عن قدوم الحارس البلجيكي تيبو كوراتوا وقال: “حين سيحضر إن حضر سنتحدث في الموضوع حاليًا أفضل الحديث عن العمل الذي يقدمه كايلور نافاس ولونين.”

وأشاد مدرب ريال مدريد بلاعبيه الشباب وما قدموه في الملعب خلال اللقاءين مؤكدًا أن مصيرهم سيناقش بعد نهاية فترة الإعداد وقال:” القرارات ستتخذ بعد نهاية فترة الإعداد حاليًا أشجعهم على الاستمرار في العمل بنفس الطريقة.”

ورفض لوبيتيجي فكرة اللعب بقلب هجوم وهمي رغم نجاح أسينسيو في تسجيل هدفين من نفس المركز وقال:” لم أحب يوما قلب الهجوم الوهمي، إنها فكرة نجحت معي ولكن ليس للمرة الأولى سبق أن عملها سابقا، ما يهم هو البحث عن حلول في أوقات خاصة.”

مدرب ميلان يحلم بمودريتش

في نفس السياق عبر الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان عن رغبته في مزيد من تعزيز صفوف فريقه بلاعبين جدد قبل إغلاق سوق الانتقالات في إيطاليا يوم 17 من الشهر الحالي مؤكدًا أنه يحلم رفقة أنصار الفريق بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال سباليتي:” الإدارة تشتغل بشكل متعاون وجدي من أجل وضع كل ما نفكر فيه على أرض الواقع، بالتأكيد أن مودريتش سيكون مهمًا لكل فريق وبالطبع لنا أيضا.”

وأضاف مدرب إنتر ميلان: ” المشجعون يحلمون بمودريتش وأنا أحلم أيضًا.”

وأكد مدرب أنتر ميلانو أنه لازال يأمل في تعزيز صفوف فريقه بلاعبين جدد قبل إغلاق سوق الانتقالات وأضاف مازحًا:” لو وقعنا مع ميسي في الساعات الأخيرة سيكون رائعًا وسأشعر بالسعادة.”

ويرفض ريال مدريد بيع لوكا مودريتش بمقابل أقل من شرطه الجزائي كما أن المبلغ الذي تحدثت عنه الصحافة الإيطالية غير مقبول لقيمة اللاعب، حيث أكدت أنه سيعار لموسم مقابل 15 مليون يورو مع إجبارية شراء عقده مقابل 25 مليون يورو.