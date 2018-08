إشبيلية الإسباني يعلن رسميًا تعاقده مع أليكس فيدال حتى 2022

أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم السبت، تعاقده مع أليكس فيدال لمدة 4 مواسم، قادمًا من نادي برشلونة.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني: “يسرنا الإعلان عن التعاقد مع أليكس فيدال لمدة 4 مواسم أي حتى يونيو/ حزيران 2022 بعد الاتفاق مع مسؤولي برشلونة على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية.

❗ [LATEST NEWS] Agreement with Sevilla for the transfer of Aleix Vidal. All details ???? https://t.co/Um5ikwReTa

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2018