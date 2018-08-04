إشبيلية الإسباني يعلن رسميًا تعاقده مع أليكس فيدال حتى 2022

أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم السبت، تعاقده مع أليكس فيدال لمدة 4 مواسم، قادمًا من نادي برشلونة.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني: “يسرنا الإعلان عن التعاقد مع أليكس فيدال لمدة 4 مواسم أي حتى يونيو/ حزيران 2022 بعد الاتفاق مع مسؤولي برشلونة على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية.

❗ [LATEST NEWS] Agreement with Sevilla for the transfer of Aleix Vidal. All details ???? https://t.co/Um5ikwReTa — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2018

ورغم ذلك، أعلن برشلونة في وقت سابق اليوم أن الصفقة بلغت قيمتها 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات”.

بذلك عاد فيدال (28 عامًا) إلى صفوف إشبيلية الذي لعب في صفوفه موسم 2014- 2015، وشارك وقتها في 47 مباراة، مسجلًا 6 أهداف وصنع 11 أيضًا، وساهم في تتويج فريقه وقتها ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وخاض فيدال مع برشلونة منذ انتقاله إلى صفوفه 49 مباراة، وسجل أربعة أهداف في المواسم الثلاثة التي لعبها في برشلونة.

وخلال هذه الفترة ، فاز مع برشلونة بالدوري الإسباني (الليغا)، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية.