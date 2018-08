تمهيدًا لانتقاله إلى إشبيلية.. أليكس فيدال يغادر معسكر نادي برشلونة (صورة)

أعلن برشلونة الإسباني أنه سمح للاعبه الإسباني أليكس فيدال بمغادرة معسكر الفريق والعودة لبرشلونة؛ لتحديد مستقبله وإكمال المفاوضات الخاصة بانتقاله لنادٍ جديد.

واتفق برشلونة وإشبيلية على تفاصيل عودة اللاعب لصفوف ناديه السابق مقابل 9 ملايين يورو، ويبقى اتفاق فيدال وإشبيلية حول البنود الشخصية والفحص الطبي لإكمال إجراءات الانتقال بشكل نهائي.

ومازال برشلونة في حاجة للتخلص من بعض اللاعبين بعد تعاقداته هذا الصيف، وتبقى ملفات الكولومبي ياري مينا، والبرازيلي رافينيا، وأحد المهاجمين منير الحدادي وباكو ألكاسير عالقة في إدارة الفريق وتحتاج لحلول.

ويبدو مانشستر يونايتد الأقرب لخطف ياري مينا، فيما لازال برشلونة يبحث عن فرق تقدم عروضًا لبقية اللاعبين.

وتحتاج إدارة برشلونة للتخلص من رواتب اللاعبين الفائضين على الأقل في ظل تعاقداتها الجديدة، ورغبتها في تحسين عقود بعض اللاعبين الأساسيين كجودري ألبا.

❗ Aleix Vidal is travelling to Barcelona today with permission from the Club to settle his future pic.twitter.com/anmlvUFqWq

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٣ أغسطس ٢٠١٨