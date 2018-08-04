لاعب نادي برشلونة السابق يعوّض لوكا مودريتش في ريال مدريد

تتواصل التقارير التي تتحدث عن اقتراب رحيل النجم الكرواتي لوكا موردريتش عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لتقارير إسبانية فإن فلورنتينو بيريز لن يقف في وجه مودريتش وسيسمح له بالرحيل عن استاد سانتياغو برنابيو إلى إنتر ميلان.

وبعد سماح ريال مدريد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد يبدو أن مشجعي ريال مدريد على موعد مع وداع مودريتش، لكن المفاجأة الأكبر قد تكون بالتعاقد مع بديله وهو لاعب سابق في برشلونة.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن فلورنتينو بيريز يريد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ ليحل مكان مودريتش.

وتابعت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد يأمل من خلاله تعاقده مع ألكانتارا في توجيه ضربة إلى غريمه برشلونة، إذ إن ألكانتارا من خريجي مدرسة لاماسيا، وغادر النادي الكتالوني العام 2013.

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إلى أن جيولن لوبيتيغي مدرب ريال مدريد الجديد سيكون سعيدًا بالعمل مُجددًا مع ألكانتارا (27 عامًا)، إذ سبق وعملا معًا في المنتخب الإسباني.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن مودريتش يملك نفس الوعد من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي سهّل رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس.

وحسب الصحيفة فإن الشرط الجزائي البالغ 750 مليون يورو في عقد مودريتش ليس عائقًا أمام إنتر ميلان للتعاقد مع النجم الكرواتي لأن رئيس ريال مدريد وعده بتسهيل رحيله في الصيف إن اتخذ قرارًا بالمغادرة.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان قد حصل على وعد شفوي من فلورنتينو بيريز في يناير الماضي بالرحيل في الصيف في حال توصل بعرض يصل إلى 100 مليون يورو وهو ما تم فعلًا ورحل ليوفنتوس.

وحسب الصحيفة الإيطالية فوعد بيريز لمودريتش جاء بعد الفوز باللقب الثالث عشر في دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، حيث كان اللاعب من طلب ذلك من رئيس الفريق.

وكان فلورنتينو بيريز قد صرح أن ثمن لوكا مودريتش يجب أن ينقص عن 750 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي في عقده.