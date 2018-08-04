اجتماع حاسم بين فلورنتينو بيريز ولوكا مودريتش لحسم مستقبل أفضل لاعب في كأس العالم 2018

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب عقد اجتماع حاسم بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولاعب الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، لحسم مستقبل اللاعب الكرواتي في الفريق الملكي.

وفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” فإن بيريز، ومودريتش، سيعقدان اجتماعًا حاسمًا يوم الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن مودريتش قد يخبر رئيس ريال مدريد برغبته بمغادرة النادي إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وكان مودريتش، البالغ من العمر 32 عامًا، قد جدد عقده مع ريال مدريد، إذ ينتهي عقده الحالي العام 020، علمًا بأنه يحصل على 9 ملايين يورو سنويًا.

وعاد موريدتش إلى ريال مدريد، بعد الحصول على إجازة، بعد أن قاد منتخب بلاده كرواتيا للصعود للمباراة النهائية لكأس العالم 2018، قبل الخسارة 2/4 أمام فرنسا.

وحصل مودريتش على جائزة أفضل لاعب في المونديال.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد صيف العام 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو.