أرتورو فيدال إلى نادي برشلونة.. 4 أمور يستهدفها فالفيردي من الصفقة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صفقة اكتملت بشكل رسمي مساء الجمعة.

وجاء انضمام فيدال صاحب الـ31 عامًا لتدعيم خط وسط برشلونة في الموسم الجديد الذي يسعى إلى استعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأمور التي يستهدفها برشلونة من صفقة فيدال.. فإلى السطور التالية:

رحيل باولينهو

يعدُّ التعاقد مع أرتورو فيدال خير تعويض لنادي برشلونة بعد رحيل البرازيلي باولينهو إلى غوانغزو الصيني من جديد.

ويتسم فيدال بإجادة اللعب وسط الملعب، وهو إضافة مميزة وتعويض مميز لباولينهو وسط الملعب.

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٣ أغسطس ٢٠١٨