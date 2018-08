رسميًا.. نادي برشلونة الإسباني يُعلن ضم أرتورو فيدال (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اتفاقه مع بايرن ميونيخ الألماني على التعاقد مع لاعب كرة القدم التشيلي أرتورو فيدال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، “الاتفاق على المواسم الثلاثة المقبلة، وهو في انتظار اجتياز الفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيع العقود”.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٣ أغسطس ٢٠١٨