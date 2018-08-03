الاتفاق تم.. فيدال ينضم إلى نادي برشلونة ويوقع لثلاثة مواسم مقابل 20 مليون يورو

تعاقد نادي برشلونة مع الدولي التشيلي أرتورو فيدال قادمًا من بايرن ميونخ الألماني لمدة ثلاثة مواسم، مقابل تسعة ملايين يورو سنويًا.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية: إن برشلونة اتفق مع اللاعب ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة مع بايرن ميونخ قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة تحرك سريعًا نحو فيدال البالغ عمره 31 عامًا بعدما بات من الصعب التعاقد مع أدريان رابيو من باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة النادي الكتالوني 20 مليون يورو.

وجاء التعاقد مع فيدال بناء على طلب من إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الذي طالب بالتعاقد مع لاعب وسط يملك خبرة وقوة وشخصية ويمكنه تسجيل الأهداف ليحل محل بالولينيو.

وسيصبح فيدال رابع لاعب ينضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أرتور وكليمنت لانغيه ومالكوم وجميعهم كلف النادي 127 مليون يورو.

وقرر بطل الليغا الموسم الماضي الاستغناء عن كل من يري مينا وباكو ألكاسير ومنير الحدادي وأندريه غوميز وأليكس فيدال ورافينيا.