تأخر عودة سيرجيو راموس للتدريبات يثير حنق الجميع في ريال مدريد

سمح ريال مدريد لقائده سيرجيو راموس بتمديد فترة إجازته عقب كأس العالم للعام الثاني على التوالي، وهو قرار لا يروق للكثيرين في النادي الملكي رغم عودة اللاعب بالفعل ولكن بشكل متأخر.

ورغم أن قائد إسبانيا حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني، لكن هذه المعاملة التفضيلية لا تروق للبعض داخل صفوف الفريق وفي بعض قطاعات النادي.

وانضم بالفعل لاعبو المنتخب الإسباني، إيسكو وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكويز وناتشو للفريق بعد انتهاء عطلة المنتخب، الذي ودّع مونديال روسيا من دور الـ 16 خلال الأسبوع الماضي، بينما انضم داني كارفاخال إلى الفريق في 29 يوليو.

وقالت صحيفة “ماركا”، إنه رغم ذلك لم يعد راموس إلى الفريق حتى الأول من أغسطس الحالي، أي بعد يوم واحد من مباراة مانشستر يونايتد الودية التي خسرها النادي الملكي.

ولا يمكن إغفال أهمية راموس في ريال مدريد واحترام الجميع له داخل غرفة خلع الملابس، لكن ليس في هذه الحالة.

لكن المهم أنه عاد وسيركز مع زملائه على التتويج بالسوبر الأوروبي في مواجهة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، منتصف الشهر الحالي.

وحرص راموس خلال الإجازة على نشر عدة صور له عبر حساباته على “إنستغرام”، وهو يصطاد وسط البحر أو يغطس مع أصدقائه، والعديد من الأنشطة الترفيهية.