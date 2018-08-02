فولهام الإنجليزي يعرقل انتقال ثيو هيرنانديز مدافع ريال مدريد إلى سوسيداد

دخل فولهام الإنجليزي العائد للدوري الإنجليزي الممتاز دائرة التنافس على ضم الظهير الأيسر لريال مدريد الفرنسي ثيو هيرنانديز والذي سيغادر معارًا لموسم بقرار من المدرب جوليان لوبيتيغي وإدارة الفريق الملكي.
ويعتبر ريال سوسيداد الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب لرغبته في البقاء في الدوري الإسباني الدرجة الأولى ولكون ريال مدريد يملك علاقات جيدة بعد صفقة الدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا .
واقترح فولهام تحمّل الراتب السنوي للاعب الفرنسي ودفع 2 مليون يورو إضافية لريال مدريد، بينما يقترح ريال سوسيداد إعارة مجانية وتحمّل جزء من راتبه فقط.
وتأخرت صفقة تيو هيرنانديز نحو ريال سوسيداد نتيجة تواجد عروض كثيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على طاولة ريال مدريد أغلبها في صالح الفريق الإسباني ماليًا.