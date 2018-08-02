ريال مدريد يتعاقد مع لاعب مغربي (صورة)

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، تعزيز صفوفه بلاعبين صغار السن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن اللاعب المغربي أيوب أبوعولام، انضم إلى ريال مدريد، بعقد يمتد إلى مدة 4 أعوام، قادمًا من نادي رايو ماخاداهوندا.

وأضافت الصحيفة، أن أيوب البالغ من العمر 19 عامًا، لعب في صفوف خيتافي في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى ماخاداهوندا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن ينضم المغربي أيوب أبوعولام، إلى صفوف فريق الشباب بريال مدريد، لكنه سيتدرّب مع الفريق الأول.

وتعاقد ريال مدريد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عامًا)، وألفارو دريوزولا (22 عامًا)، وأندري لونين (19 عامًا).

أيوب أبو عولام المغربي انضم للكاستيا .. رغم أنه كان موقعًا مع خيتافي في شهر يوليو الفائت ! كان في شباب برشلونة ،وشباب بورتو، وخيتافي. pic.twitter.com/7B1xFYjGjp — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) August 2, 2018

المغربي أيوب أبو (20 عامًا)

في شهر 7: من ماخاداهوندا إلى خيتافي

في شهر 8: من خيتافي إلى ريال مدريد كاستيا حتى 2022 * سبق أن لعب لبرشلونة (8 سنوات) و بورتو (سنتين) pic.twitter.com/JTsV4ETFjE — Carlo (@3dnan_RMA) August 2, 2018