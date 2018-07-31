لوبتيجي يكشف عن التحدي الأكبر أمام ريال مدريد.. ودور بيل

تحدث جولين لوبتيجي مدرب ريال مدريد عن استعدادات فريقه للموسم الجديد، وتأثير رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والدور الجديد لغاريث بيل في حوار نشرته صحيفة ” أس” .

وقال المدرب السابق لمنتخب إسبانيا عن رحيل النجم البرتغالي نحو يوفنتوس :” كريستيانو رونالدو أحد أهم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، وعبَّر عن رغبته في الرحيل والفريق سهَّل له مهمة الخروج، حين وقعت لم يكن قرار خروجه نهائيًا وعبَّر عن رغبة للرحيل، لكن ريال مدريد أكبر من أي لاعب وأكبر من الجميع، لكن رونالدو جزء من تاريخ ريال مدريد .”

وأكد لوبتيجي أنه ينتظر الكثير من غاريث بيل، فهو سعيد جدًا ويأمل في تقديم موسم كبير، تحدثت معه ومع الجميع، ومتحمس لبداية المنافسات .”

وأضاف مدرب ريال مدريد :” غاريث بيل لاعب رائع وأنا متأكد أننا ستشاهد أفضل نسخة منه هذا الموسم .”

ولم يؤكد مدرب ريال مدريد وجود تعاقدات جديدة :” أنا سعيد بالفريق الحالي ومتأكد أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب ونعمل على أن نكون فريقًا تنافسيًا، إن لم يأتِ أي لاعب ولم يرحل أي لاعب سأكون سعيدًا .”

وأكد جوليان لوبتيجي أن “التحدي الكبير هو تكوين فريق دون رونالدو والتنافس والفوز بجميع الألقاب، ليس لديَّ شكوك حول القدرة على فعل ذلك مع اللاعبين الذين أتوافر عليهم .”

وأشاد لوبتيجي بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وشدد على أنه كان حاسمًا في المواسم الماضية، مؤكدًا أنه سعيد في ريال مدريد :” تحدث معه وهو سعيد في ريال مدريد وكان حاسمًا في السابق ونرغب في استغلال الإمكانيات نفسها التي قدَّمها لريال مدريد.”

وينتظر جولين عودة اللاعبين من العطلة واعتبرهم تعزيزات جديدة :” سأتوافر على تعزيزات جديدة بعودة راموس وفاران ومودريتش وكوفاسيتش، أنا سعيد بالمجموعة الحالية لدينا العديد من اللاعبين الشباب ولا إصابات في الفريق وهذا مهم لبداية الموسم.”

وأكد مدرب ريال مدريد أن الفريق لازال يشعر بالجوع للألقاب رغم الفوز الثلاثي بدوري أبطال أوروبا :” تاريخ ريال مدريد هو من يرشدنا للطريق، الكل عليه أن يبحث عن المزيد والبحث عن مزيد من الفوز وهذا ما سنفعله ، تاريخ ريال مدريد لا يسمح بشيء آخر غير الفوز والتنافس على الألقاب.”