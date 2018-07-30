كريستيانو رونالدو يلتقي زملاءه الجدد في يومه الأول بيوفنتوس (فيديو)

التقى كريستيانو رونالدو لأول مرة مع زملائه الجدد عقب بدء مسيرته بشكل رسمي مع يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، وقد وصل المقر التدريبي إلى الفريق في تورينو، وخضع لاختبارات طبية صارمة استعدادًا للموسم الجديد.

وتصافح رونالدو (33 عامًا) مع غونزالو هيغواين وباولو ديبالا وخوان كوادرادو، بعد انضمامهم إلى تدريبات الفريق في أعقاب نهاية إجازتهم بعد كأس العالم.

وذكرت صحيفة “صن” أن الهداف التاريخي لريال مدريد خضع لاختبارات طبية دقيقة مع زملائه قبل بدء التدريبات البدنية.

وانتقل رونالدو بالفعل إلى فيلته الخاصة في تورينو، التي تضم حمام سباحة وحديقة كبيرة وصالة ألعاب رياضية خاصة، تتلاءم مع أسلوب حياة “الدون”.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن جون إيلكان، رجل الأعمال الإيطالي الأمريكي الذي تسلم منصب رئيس شركة فيات-كرايسلر، سيكون أحد جيران رونالدو الجدد في المنطقة.

ووصل رونالدو إلى إيطاليا يوم الأحد مع صديقته وأبنائه، واستقبلته جماهير اليوفي بالترحاب في المطار، قبل أن يلقى نفس الترحاب من زملائه الجدد.

وانتقل رونالدو الذي سجل 451 هدفًا في 9 سنوات مع ريال مدريد إلى يوفنتوس في وقت سابق من الشهر الحالي لمدة 4 سنوات.