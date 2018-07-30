باريس سان جيرمان ينتزع فوزًا متأخرًا على أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزه الأول في الكأس الدولية الودية للأبطال، بعد انتصاره 3/2 على أتلتيكو مدريد، في سنغافورة.

وهذا أول فوز لباريس سان جيرمان في البطولة بعد هزيمتين متتاليتين.

وبادر كريستوفر نكونكو بافتتاح التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 32، ثم أضاف البديل موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وقلّص أتلتيكو مدريد النتيجة عبر لاعبه البديل فيكتور موليخو في الدقيقة 76، ثم أدرك التعادل بعدما سجل أنطوان بيرنيدي لاعب باريس سان جيرمان هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

وخطف فيرجيليو بوستولاتشي الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر 1/3 أمام بايرن ميونخ، ثم 1/5 أمام آرسنال.