آرسنال يسحق باريس سان جيرمان بخماسية في كأس الأبطال الودية (فيديو)

آرسنال يسحق باريس سان جيرمان بخماسية في كأس الأبطال الودية (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق آرسنال الإنجليزي فوزًا عريضًا على منافسه باريس سان جيرمان، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

تقدم آرسنال بهدف مسعود أوزيل بالدقيقة 13، وأدرك كريستوفر نكونكو التعادل بالدقيقة 60 من ركلة جزاء، ورد الغانرز بثنائية لألكسندر لاكازيت وهدف لروب هولدينغ وآخر لإدوارد نكيتياه بالدقائق 67 و71 و87 و94.

لعب الفريقان بخطة مختلفة، حيث اعتمد أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال على خطة 4-2-3-1، بينما واصل توماس توخيل مدرب بي إس جي اللجوء لخطة 3-4-3.

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