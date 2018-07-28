آرسنال يسحق باريس سان جيرمان بخماسية في كأس الأبطال الودية (فيديو)

حقق آرسنال الإنجليزي فوزًا عريضًا على منافسه باريس سان جيرمان، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

تقدم آرسنال بهدف مسعود أوزيل بالدقيقة 13، وأدرك كريستوفر نكونكو التعادل بالدقيقة 60 من ركلة جزاء، ورد الغانرز بثنائية لألكسندر لاكازيت وهدف لروب هولدينغ وآخر لإدوارد نكيتياه بالدقائق 67 و71 و87 و94.

الكاس الدولية للابطال l ارسنال 5 × 1 باريس سان جيرمان l ارسنال يكتسح الـ PSG بخماسية l الاهداف كاملة تعليق عادل خلو (HD) #ICC2018 pic.twitter.com/b0P4dMlx7k — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) July 28, 2018

لعب الفريقان بخطة مختلفة، حيث اعتمد أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال على خطة 4-2-3-1، بينما واصل توماس توخيل مدرب بي إس جي اللجوء لخطة 3-4-3.