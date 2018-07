حتى الكلب لم يسلم من مراوغات ميسي (فيديو)

تداول مغردون فيديو لليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، يراوغ الكلب الخاص به، وسط تعليقات تشير إلى أن مهارة البرغوث الأرجنتيني عذبت الجميع حتى الكلب.

ويستمتع ميسي بإجازته حاليًا قبل الانضمام لتدريبات نادي برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن ينضم ميسي لتدريبات برشلونة غدًا الثلاثاء.

وينتظر برشلونة موسمًا صعبًا على أمل الخروج بالنجاحات المحلية إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الذي تحلم به جماهير النادي الكتالوني.

ولم يظهر ميسي مع الأرجنتين بالشكل المأمول خلال كأس العالم روسيا 2018، حيث ودع رفقة منتخب بلاده من دور الـ16 أمام فرنسا.

This is animal abuse. Messi should be reported ???? pic.twitter.com/8Ut73roYua

— J.R (@ElaficionadoFC) July 30, 2018