رسميًا.. مهاجم نادي برشلونة على أعتاب الدوري الإنجليزي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، الأحد، أن مهاجمه لوكاس دين سيغادر الفريق، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكتب النادي الكتالوني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لوكاس دين سيسافر اليوم إلى برشلونة، بعد الحصول على إذن من النادي ليجهز لرحيل عن الفريق”

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن لوكاس دين في طريقه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي إيفرتون.

ذكرت شبكة “سكاي سبورت” دين البالغ من العمر 25 عامًا، سيكون لاعبًا في إيفرتون خلال 24 ساعة.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة صيف العام 2016، لكنه وجد صعوبة شديدة في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق.

ولعب دن 46 مباراة فقط في موسمين في جميع البطولات ولم يسجل إلا هدفين.

وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإن برشلونة توصل اتفاق مع إيفرتون لانتقال لوكاس دين مقابل 20 مليون يورو، على أن يكون المدافع الكولومبي ياري مينا ضمن الصفقة.

ولوكاس دين ثالث لاعب يغادر برشلونة الصيف الحالي بعد البرازيلى باولينيو، وجيرارد ديولوفيو.