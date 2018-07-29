أزمة في برشلونة بسبب زيارة جوليا روبرتس لمعسكر الفريق في أمريكا (فيديو)

أثارت الزيارة الأخيرة التي قامت بها النجمة الأمريكية لجوليا روبرتس لنادي برشلونة عقب الفوز على توتنهام وديًا بركلات الترجيح بواقع 5-3 موجة من الانتقادات الصحفية والإعلامية.

وقدمت إدارة برشلونة قميصًا تذكاريًا للفنانة باسمها، وأشارت إلى أنها التقت بالفريق النسائي لبرشلونة.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني صورة لروبرتس مع الفريق مذيلة بعبارة “Pretty Women” أو “نساء جميلات”، في إشارة للفريق النسائي، ولعب بكلمات فيلم الممثلة الشهير “Pretty Woman” أو “امرأة جميلة”.

???? Rose Bowl ⚽ Barça vs Tottenham ⭐ A special guest star at the match: Julia Roberts. ???? Thanks for coming!#TheMagiciansOfTheBall ???????? Força Barça! pic.twitter.com/9xJVn1V0rZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن الكثير اعتبروا هذه التغريدة إهانة قائمة على أساس تمييز نوعي ضد الفريق النسائي، ولا يصح الإشارة لهن هكذا.

ويأتي هذا الأمر بعد ظهور انتقادات أخرى نظرًا لسفر الفريق النسائي لجولة الإعداد الخاصة في النادي الكاتالوني في مقعد الدرجة السياحية، وفريق الرجال في مقاعد الدرجة الأولى.