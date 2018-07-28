نادي برشلونة يتجه لتحقيق رقم قياسي من مبيعات لاعبيه

تسير عملية تخلص نادي برشلونة من بعض لاعبيه على قدم وساق، إذ قالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن بطل الليغا سيتلقى دفعة مالية كبيرة، الأسبوع المقبل، من بعض مبيعات لاعبيه.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن هذه المبالغ المالية ستسهم في سعي النادي إلى شراء لاعب وسط مدافع خاصة بعد التوصل لاتفاق مع إيفرتون لشراء لوكاس ديني مقابل نحو 20 مليون يورو، في حين يستعد المدافع الكولومبي ييري مينا للانتقال للدوري الإنجليزي أيضًا وقد تكون وجهته مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون يورو.

وكان ديني ينتظر عرضًا ماليًا أفضل من 20 مليونًا ومليوني مكافآت، لكنه لا يمكن أن ينتظر للأبد خاصة وأن إيفرتون لن ينتظر أيضًا للأبد، لذلك من المرجح أن تتم الصفقة بداية الأسبوع المقبل.

ولن يحتاج النادي الكتالوني لشراء بديل لديني، خاصة وأن جوردي ألبا أساسي ويمكن تصعيد كواوريلا من الفريق الثاني ليكون بديلًا لألبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية بيع مينا ستكون مثيرة للغاية، حيث عرض إيفرتون 30 مليون يورو، لكن برشلونة لم يوافق على العرض وبعد اهتمام يونايتد بالدولي الكولومبي يتوقع أن تزيد الصفقة إلى 40 مليونًا، خاصة وأن الخيار الأول أمام فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو هاري ماغواير الذي طلب ناديه ليستر سيتي 90 مليون يورو، لذلك فمينا يُعد صفقة رابحة ليونايتد.

رغم ذلك، لم يصل عرض رسمي إلى برشلونة بشأن مينا، لكنه يتوقع أن يتم ذلك الأسبوع المقبل مقابل مبلغ لن يقل عن 40 مليون يورو.

وسيتم غلق باب الانتقالات في البريميرليغ في التاسع من الشهر المقبل، لذلك على الأندية أن تسعى سريعًا لإنهاء صفقاتها.

ويمكن أن يستغني برشلونة أيضًا عن أليكس فيدال لصالح إشبيلية عقب رحيل باولينيو إلى الصين مقابل 50 مليون يورو وكذلك باكو ألكاسير، لتصبح فترة انتقالات قياسية للنادي الكتالوني من حيث المبيعات.