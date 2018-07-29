برشلونة يهزم توتنهام بركلات الترجيح في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره توتنهام بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي أقيم، صباح اليوم الأحد، على ملعب “روز بول ” في الكأس الدولية للأبطال الودية.

وتقدم برشلونة عن طريق منير الحدادي في الدقيقة الـ 15، وفي الدقيقة الـ 19 سجل الوافد الجديد، آرثر ميلو، الهدف الثاني للبرسا.

مباراة ودية ركلات ترجيح مباراة : برشلونة × توتنهام تعليق حسن العيدروس FULL HD pic.twitter.com/teBBVbWh1b — فـهـد F24 (@iif24hd) July 29, 2018

وفي الشوط الثاني، سجل فريق توتنهام هدف تقليص الفارق عن طريق، سون هيونغ مين، في الدقيقة الـ 73، وفي الدقيقة الـ 75 سجل التعادل، جورج كيفين نكودو.

وفي ركلات الترجيح ابتسم الحظ لفريق برشلونة الذي سجل 5 ركلات ناجحة مقابل 3 ركلات لصالح توتنهام.