لوكا مودريتش ينهي إجازته مبكرًا من أجل قمة مدريد في السوبر الأوروبي

قرر لوكا مودريتش قائد كرواتيا وأفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة العودة مبكرًا من إجازته لخوض السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد مع فريقه ريال مدريد.

وأبدى مودريتش عزمه على الانضمام إلى بطل دوري الأبطال للسعي للتتويج بأول بطولات الموسم الجديد بدلًا من الحصول على أكبر قدر من الراحة بعد موسم شاق.

وقضى مودريتش بعض الوقت مع عائلته وأصدقائه بعد أفضل موسم في مسيرته على الإطلاق حيث تُوج بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد ثم قاد بلاده إلى المركز الثاني في كأس العالم عقب الخسارة 2/4 أمام فرنسا في المباراة النهائية.

ورغم الموسم الصعب والشاق؛ إلا أن مودريتش يريد أن يكون في تالين عاصمة إستونيا لمواجهة أتلتيكو مدريد في 15 أغسطس المقبل.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن مودريتش سينضم للتدريبات قبل أسبوع من مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يعتمد جيولين لوبتيغي المدير الفني الجديد لريال مدريد على الفائز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وفقًا لاختيارات الفيفا.

وخاض قائد كرواتيا 43 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي و16 مباراة مع المنتخب الوطني، بما في ذلك 7 مباريات في كأس العالم 3 منها استمرت للوقت الإضافي.

وخاض مودريتش إجمالًا 4772 دقيقة ورغم ذلك لم يتأثر أداؤه رغم اقترابه من الـ 33 عامًا ويستعد لبدء موسمه السابع في ملعب سانتياغو برنابيو.