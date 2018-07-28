ريال مدريد يتراجع عن التعاقد مع إدين هازارد ويضع خطة بديلة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن ريال مدريد قرر عدم التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب نادي تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” إن جولين لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد الجديد، لا يريد ضم هازارد، وسيقرر الاعتماد على إيسكو وماركو أسينسيو.

وتردد أن ريال مدريد وضع هازارد (27 عامًا) كهدف أساسي في الصيف الحالي، خاصة بعد بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ويبدو أن إصرار تشيلسي على الحصول على مبلغ 200 مليون يورو، كان سببًا مهمًا في تراجع ريال مدريد عن ضم هازارد، رغم رغبة الأخير في اللعب لريال مدريد.

وتألق هازارد في كأس العالم 2018 في روسيا، وقد منتخب بلاده بلجيكا للحصول على المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية.