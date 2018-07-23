ريال مدريد يقدم حارسه الجديد أندري لونين للإعلام (فيديو)

قدم فريق ريال مدريد حارسه الجديد، أندري لونين، للإعلام عقب توقيعه على عقود انضمامه للفريق رسميًا، اليوم الإثنين مدة 6 مواسم قادمًا من زوريا لوهانسك الأوكراني.

ويبلغ “لونين” 19 عامًا ويعد الحارس الأساسي لمنتخب أوكرانيا للشباب، كما لعب مباراتين مع المنتخب الأوكراني الأول و36 مباراة مع زوريا في الموسم الماضي في كل المسابقات.

وكان النادي الملكي قد أعلن في يونيو الماضي التعاقد مع “لونين” قادمًا من نادي زوريا لوهانسك الأوكراني مقابل ثمانية ملايين يورو ونصف المليون بعقدً يمتد لست سنوات.

يُذكر أن “لونين” قد شارك في 36 مباراة بمختلف المسابقات مع زوريا في الموسم المنقضي، واستقبلت شباكه 54 هدفًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 10 مناسبات.

ورحب بيريز بانضمام لونين لريال مدريد، قائلا: “اليوم نوقع مع لاعب كان مطلوبا من عدة أندية أخرى، ولكن قراره كان واضحا وهو اللعب لريال مدريد”.

وأضاف: “خطوة بخطوة نضع الأسس الجديدة لحاضر ومستقبل النادي، نرغب في التعاقد مع المواهب الشابة ودمجها مع الفريق، وذلك سيحدد شكل كرة القدم في السنوات المقبلة”.

وأوضح: “شكرا لك على اختيار ريال مدريد، لقد لعبت 40 مباراة في الدوري الأوكراني، كما شاركت مع منتخب بلادك، أنت لاعب دولي وتعلم مدى المنافسة في أوروبا، لقد وصلت إلى هنا بفضل جودتك، كما إن الملكي سيساعدك على التطور”.

وعبر الحارس الأوكراني عن سعادته بالانضمام للنادي الملكي، بقوله: “أشكر الجميع في ريال مدريد، كما أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز الذي أتاح لي الفرصة للعب في أفضل فريق بالعالم”.

وأتم: “سأسير دائما وفقًا لقيم ومبادئ هذا النادي، كما أتعهد بتقديم الجهد المضاعف والتضحيات، بجانب التواضع والاحترام ليظل النادي الأفضل، تحيا مدريد”.