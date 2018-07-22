شقيق هازارد الأصغر يرفض انتقاله إلى نادي ريال مدريد (صورة)

يبدو أن عائلة إيدن هازارد تعارض انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد حيث عارض شقيقه الأصغر كيليان انتقاله إلى النادي الملكي.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع هازارد البالغ عمره 27 عامًا ليكون بديلًا لكريستيانو رونالدو هداف النادي التاريخي الذي رحل إلى يوفنتوس في وقت سابق من الشهر الحالي مقابل مئة مليون يورو لمدة أربع سنوات.

وعبر كيليان عن رفضه لانتقال شقيقه الأكبر إلى ريال مدريد عقب تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشير إلى غياب الاجماع العائلي بشأن صفقة محتملة تقود قائد بلجيكا إلى مدريد.

وسأل حساب The ‘Best of football’ على انستغرام المتابعين :هل تعتقد أن انتقال هازارد إلى ريال مدريد سيكون الخيار الأنسب له؟ فرد كيليان بالنفي.

ويأتي موقف كيليان البالغ عمره 22 عامًا ويلعب في صفوف تشيلسي أيضًا رغم إعلان شقيقه رغبته بالانتقال إلى النادي الملكي.

وقال في وقت سابق “بعد ست سنوات رائعة في تشيلسي، ربما حان الوقت لاكتشاف شيء آخر. النادي سيتخذ القرار النهائي، لكن إذا سمحوا لي بالذهاب فتعرفون وجهتي المقبلة بالفعل”.

ورغم ذلك لا يريد تشيلسي التفريط في نجمه الأول الذي يصر على الرحيل بعد ضياع فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.