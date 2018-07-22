تشيلسي لريال مدريد: هذا سعر هازارد

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي سعر لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، في ظل اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن نادي تشيلسي لا يريد أن يخسر صانع لعب فريقه ويصر على تواجده معهم حتى نهاية عقده الذي ينتهى بعد عامين، وحدد سعر هازارد، وأن الإدارة لن تقبل رحيل اللاعب عن جدران قلعة “ستامفورد بريدج” بأقل من 190 مليون يورو.

ويعتبر اللاعب البلجيكي أحد أبرز المستهدفين من قبل ريال مدريد لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويريد المدير الفني لـ”البلوز” ماوريسيو ساري أن يحافظ على نجم منتخب بلجيكا، الذي تألق في كأس العالم رفقة منتخب “الشياطين الحمر”، وتقديم له عقد جديد براتب بقيمة 336 ألف يورو في الشهر.

ويعمل تشيلسي حاليًا على إقناع اللاعب بتجديد تعاقده مع تشيلسي ومنحه راتبًا يصل إلى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وسيتم التواصل من جانب تشيلسي مع اللاعب حول العقد الجديد عندما يعود من عطلته في غضون أسبوعين.