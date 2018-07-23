بعد سفره إلى مدريد برفقة وكيل أعماله.. هل يصبح عموري أول محترف إماراتي في الدوري الإسباني؟

كشفت تقارير صحفية عن سفر النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري“، أمس الأحد، إلى إسبانيا من أجل إجراء مفاوضات مع أحد أندية العاصمة، ليغانيس أو خيتافي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الخليج”، فقد توجه عموري برفقة وكيل اللاعبين نادر المرزوقي إلى مدريد، حيث يتوقع أن يحدد اللاعب خلال الساعات المقبلة مصيره في الموسم المقبل، خاصة مع تواجد عرض إسباني على طاولة اللاعب منذ أكثر من شهر.

????| عموري يصل الى مطار مدريد مع وكيل اعماله. pic.twitter.com/r3HUD4lHNZ — UAE News Sport (@action_news) July 22, 2018

ويتبقى في عقد عموري 6 أشهر، إذ يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الوقت الحالي؛ ما جعل النصر والهلال يتصارعان لضمه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العين أعلن عن رفضه العروض كافة التي وصلته لضم عموري، متمسكًا باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

عموري كان أعلن عن تفضيله خوض تجربة احتراف جديدة خلال الفترة المقبلة، على الاستمرار مع العين الإماراتي.

وكان اللاعب رفض عرضاً أولياً من ليغانيس قبل أسابيع بسبب ضعفه المادي، قبل أن تتجدد المفاوضات مع النادي الإسباني، إلى جانب دخول أندية إسبانية أخرى على خط المفاوضات.

ولم يغلق عمر عبد الرحمن الباب على التفاوض مع أي طرف، خاصة مع استمرار المفاوضات مع العين، إلى جانب دراسة بعض العروض التي حصل عليها من الدوري السعودي في الأيام الأخيرة.

وانتشرت، أمس، صور لعموري مع مدير أعماله وهما يغادران في الطائرة إلى جهة لم يعلنا عنها؛ ما زاد من حدة التكهنات حول وجهته.