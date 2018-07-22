ماتيو كوفاسيتش يطلب الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاحد، أن اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش طلب الرحيل عن ناديه ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” فإن كوفاسيتش طلب من جولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد السماح له بالرحيل، بعد اجتماع بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوبيتيغي فشل في إقناع اللاعب الكرواتي في البقاء مع ريال مدريد، رغم أن كوفاسيتش يبلغ من العمر 24 عامًا.

وأوضحت “ماركا” أن الحديث بين المدرب لوبيتيغي وكوفاسيتش كان جميلًا، لكن ليس طويلًا، لأن موقف اللاعب الكرواتي كان واضحًا جدًا ولا يبدو أنه سيغيّر رأيه.

ونقلت الصحيفة عن كوفاسيتش قوله: “أود أن ألعب أكثر في ريال مدريد لأنني أحب كرة القدم وأكون في الملعب، وأنا أعلم أنه من الصعب اللعب في ريال مدريد، خاصة لأنني كنت صغيرًا جدًا”

وانضم كوفاسيتش إلى ريال مدريد صيف العام 2015 قادمًا من إنتر ميلان، لكنه لم يكن لاعبًا أساسيًا في وجود لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.

وشارك كوفاسيتش في 109 مباريات مع ريال مدريد، وسجل 3 أهداف وصنع 8.

ويتردد أن أندية ليفربول ويوفنتوس وبايرن ميونخ ترغب في التعاقد مع كوفاسيتش.