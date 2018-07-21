كريم بنزيما يدخل في سجال حاد مع صحفي إيطالي زعم انتقاله إلى ميلان

دخل الفرنسي كريم بنزيما في سجال ساخن مع الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، والذي زعم أن مهاجم ريال مدريد في طريقه إلى نادي ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب الفرنسي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن النادي الملكي، لاسيما بعدما أفادت تقارير برغبة نابولي في ضمه، قبل أن ينفي النادي تلك الشائعات.

وأشار دي مارزيو إلى محادثة جمعت بين غاتوزو، مدرب ميلان، واللاعب نفسه خلال الساعات الماضية، لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الروسونيري.

وكتب بنزيما عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: “دي ماريزو، عليك أن تغير مهنتك”، مضيفًا: “كذاب”.

وأوضحت التقارير أن بنزيما سيحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه في مدريد وهو 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد قادمًا من ليون في 2009.

ولعب مهاجم الملكي 412 مباراة بقميص ريال مدريد ونجح في تسجيل 193 هدفًا وصنع 114.

يذكر أن ميلان ارتبط أيضًا بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، لاعب تشيلسي، في ظل قرب رحيل مهاجمه الكرواتي نيكولا كالينيتش.