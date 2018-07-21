كريم بنزيما يرد بقسوة على رئيس نابولي (صورة)

ردّ المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، على تصريحات أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي الإيطالي، والذي وصفه برفقة الأرجنتيني أنخل دي ماريا باللاعبين العجزة اللذين لا يمكن لفريقه التعاقد معهما وليس في حاجة لهما.

وكتب كريم بنزيما على حسابه في موقع “إنستغرام” ردًا على رئيس نابولي: “مجنون آخر يضاف للائحة الذين ينتقدون رقم 9”.

وأحدث المهاجم الفرنسي أزمة أخرى بين وكيل أعماله والصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مازيو، والذي أكد وجود مفاوضات بين اللاعب وفريق ميلان.

ورد وكيل أعمال المهاجم الفرنسي بسخرية على الصحافي الإيطالي الذي كتب: “يمكن أن يضحك كما يريد ربما لن يضحك حين يكتشف أن بنزيما كلف وكلاء آخرين بالحديث مع ميلان، وتحدث هو بنفسه مع غاتوزو، أنا لا أضحك بل أقول ما أنا متحقق منه”.

ورغم الشائعات التي تطارد المهاجم الفرنسي حول انتقاله المحتمل لإيطاليا، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن ميلان يفكر في ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، والذي يملك خبرة في الدوري الإيطالي للعبه موسمين برفقة يوفنتوس.