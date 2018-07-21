بنفيكا يجتاز إشبيلية بهدف في بطولة الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

اجتاز فريق بنفيكا البرتغالي، اليوم السبت، نظيره إشبيلية الإسباني بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

مباراة ودية : ( اشبيلية 0 × 1 بنفيكا ) – هدف بنفيكا الأول . pic.twitter.com/VA3TDx5VE0 — أهداف المباريات (@LiveGoal01) July 21, 2018

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 57 ليحرز التشيلي نيكولاس كاستيو هدف التقدم لبنفيكا.

وفشلت جميع محاولات إشبيلية في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز بنفيكا في اللقاء.