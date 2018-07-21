بنفيكا يجتاز إشبيلية بهدف في بطولة الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

بنفيكا يجتاز إشبيلية بهدف في بطولة الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: الأناضول

اجتاز فريق بنفيكا البرتغالي، اليوم السبت، نظيره إشبيلية الإسباني بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 57 ليحرز التشيلي نيكولاس كاستيو هدف التقدم لبنفيكا.

وفشلت جميع محاولات إشبيلية في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز بنفيكا في اللقاء.

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