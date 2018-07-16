بنفيكا يوافق على انتقال آندري كاريلو لنادي الهلال السعودي

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، الإثنين، أن إدارة نادي بنفيكا البرتغالي وافقت على بيع اللاعب البيروفي آندري كاريلو لنادي الهلال السعودي.

ووفقًا لصحيفة “ريكورد” فإن إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر تلقت موافقة بنفيكا على العرض المقدم للحصول على خدمات كاريلو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 2.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

وكانت إدارة بنفيكا متمسكة بالحصول على 4 ملايين يورو للسماح برحيل كاريلو لموسم واحد بالإعارة.

وشارك كاريلو في 3 مباريات مع منتخب بيرو في كأس العالم، وسجل هدفًا وحيدًا.

يشار إلى أن عقد كاريلو البالغ من العمر 27 عامًا، مع بنفيكا ينتهي في يونيو 2021.

وقضى اللاعب البيروفي الموسم الماضي معارًا في واتفورد الإنجليزي، وسجل له هدفين في 30 مباراة في جميع المسابقات.