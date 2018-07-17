ميسي يستمتع بإجازة عائلية معتادة في إيبيزا عقب إخفاق الأرجنتين في كأس العالم (صور)

استغل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي وقائد الأرجنتين، الخروج المبكر لمنتخب بلاده من كأس العالم ليقضي وقتًا مع عائلته في جزيرة إيبيزا الإسبانية على يخت فاخر.

ويحرص ميسي البالغ عمره 31 عامًا على قضاء إجازته في إيبيزا كل عام، حيث يذهب على متن يخت مع أسرته وسط البحر المتوسط.

وودّعت الأرجنتين نهائيات كأس العالم، التي اختتمت قبل يومين في روسيا بفوز فرنسا باللقب، على يد البطل في دور الستة عشر بالخسارة 4-3.

يأتي ذلك في الوقت الذي انفصل فيه الاتحاد الأرجنتيني عن المدير الفني خورخي سامباولي مع دفع الشرط الجزائي في عقده عقب الفشل في بلوغ أكثر من دور الستة عشر في المونديال.

وذهب ميسي للاستمتاع بأشعة الشمس في عطلة مع زوجته وأطفاله وأصدقائه المقربين، عكس منافسه كريستيانو رونالدو الذي بدأ مسيرته مع فريقه الجديد يوفنتوس بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لمدة أربع سنوات.

والتقطت عدسات المصورين ميسي وهو على يخت في إيبيزا، يوم الإثنين، وهو يتحدث مع أصدقائه وأفراد أسرته، لكن لم يحظَ بنفس الاستمتاع صباح الثلاثاء حيث أخذ ميسي بعض الوقت أثناء الذهاب لليخت، بعد أن أوقفه العديد من الجماهير لالتقاط الصور معه.

وسيستمتع ميسي بالإجازة قبل انضمامه للفريق في جولة خارجية بالولايات المتحدة، حيث سيلتقي النادي الكتالوني مع توتنهام وروما وميلان.

ثم يخوض الفريق أول مباراة رسمية على لقب السوبر المحلي أمام إشبيلية في 12 أغسطس/ آب المقبل.